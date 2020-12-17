Стрельба в скоростном поезде во Франции: нападавший получил пожизненное

Исламист, открывший стрельбу в скоростном поезде Thalys в августе 2015 года, был осужден французским судом к пожизненному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Парижский суд признал 25-летнего выходца из Марокко Ауба Эль-Хаззани виновным в покушении на убийство с намерением совершить террористический акт.

Эль-Хаззани открыл стрельбу в скоростном поезде, следовавшем по маршруту Амстердам-Париж, 21 августа 2015 года.

Нападавший ранил трех человек, его нейтрализовали сами пассажиры - двое американских военнослужащих, находившихся в вагоне.

Во время первого заседания он сказал судье, что организатор нападений в Париже Абдельхамид Абауд спланировал его нападение.

Помимо Эль-Хаззани обвинения выдвинули еще трем подозреваемым. Билал Чатри, Мохамед Баккали и Редуан Себбара подозреваются в том, что они знали о террористическом нападении и помогали исполнителю.

Известно, что Баккали арендовал квартиру в бельгийской коммуне Схарбек на той же улице, где жили братья Эль-Бакруи перед совершением терактов в Брюсселе и где были обнаружены следы Салаха Абдеслама, подозреваемого в организации терактов в Париже. В январе 2018 года Бельгия передала Баккали французским судебным органам.