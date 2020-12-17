Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стрельба в скоростном поезде во Франции: нападавший получил пожизненное

Четверг, 17 декабря 2020, 21:47

Исламист, открывший стрельбу в скоростном поезде Thalys в августе 2015 года, был осужден французским судом к пожизненному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Парижский суд признал 25-летнего выходца из Марокко Ауба Эль-Хаззани виновным в покушении на убийство с намерением совершить террористический акт.

Эль-Хаззани открыл стрельбу в скоростном поезде, следовавшем по маршруту Амстердам-Париж, 21 августа 2015 года.

Нападавший ранил трех человек, его нейтрализовали сами пассажиры - двое американских военнослужащих, находившихся в вагоне.

Во время первого заседания он сказал судье, что организатор нападений в Париже Абдельхамид Абауд спланировал его нападение.

Помимо Эль-Хаззани обвинения выдвинули еще трем подозреваемым. Билал Чатри, Мохамед Баккали и Редуан Себбара подозреваются в том, что они знали о террористическом нападении и помогали исполнителю.

Известно, что Баккали арендовал квартиру в бельгийской коммуне Схарбек на той же улице, где жили братья Эль-Бакруи перед совершением терактов в Брюсселе и где были обнаружены следы Салаха Абдеслама, подозреваемого в организации терактов в Париже. В январе 2018 года Бельгия передала Баккали французским судебным органам.



powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Схемы": Компании с орбиты Медведчука и Козака строят дорогу между Россией и Китаем

Новости 17 декабря: смерть Кернеса, назначения в Кабмине

Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Рада назначила Шкарлета на должность министра образования Украины

Рада не назначила Витренко министром энергетики

Все новости...
Последние новости
22:10
видео"Схемы": Компании с орбиты Медведчука и Козака строят дорогу между Россией и Китаем
21:59
Новости экономики: новый министр АПК, неназначение Витренко
21:47
Стрельба в скоростном поезде во Франции: нападавший получил пожизненное
21:28
Новости 17 декабря: смерть Кернеса, назначения в Кабмине
21:10
ЕС обновил список стран, жителям которых разрешен въезд
20:52
Снайпер ранил украинского военного на Донбассе
20:40
14% НДС для аграриев: законопроект не соответствует принципам сотрудничества с МВФ и ЕС – эксперты
20:22
Таран зовет Бутусова на встречу: конфликт назвали "эмоциональным"
20:10
Дело Шеремета: суд не отпустил Антоненко на лечение, защита говорила о риске COVID-19
19:50
Нардеп Деркач зарегистрировал проект постановления об увольнении главы Минфина
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!