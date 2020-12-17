Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про започаткування соціального проєкту "Активні парки – локації здорової України".

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Документ має на меті організацію оздоровчої активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення.

Кабінет Міністрів має розробити та затвердити до 1 травня положення про соціальний проєкт "Активні парки – локації здорової України".

Він повинен передбачати нові форми залучення різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку. До організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян слід залучати фахівців у сфері фізичної культури та спорту й провідних спортсменів.

Також проєкт передбачає облаштування в місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, зокрема осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безкоштовного прокату спортивного інвентарю та обладнання. Крім того, передбачається розробка програм з видів рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю.

Уряд має висвітлювати ці заходи в засобах масової інформації.