Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися

Четвер, 17 грудня 2020, 21:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про започаткування соціального проєкту "Активні парки – локації здорової України".

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Документ має на меті організацію оздоровчої активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення.

Кабінет Міністрів має розробити та затвердити до 1 травня положення про соціальний проєкт "Активні парки – локації здорової України".

Він повинен передбачати нові форми залучення різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку. До організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян слід залучати фахівців у сфері фізичної культури та спорту й провідних спортсменів.

Також проєкт передбачає облаштування в місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, зокрема осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безкоштовного прокату спортивного інвентарю та обладнання. Крім того, передбачається розробка програм з видів рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю.

Уряд має висвітлювати ці заходи в засобах масової інформації.

Українська правда
Теми: Зеленськийспортукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Зеленський
Зеленський і Байден почали зустріч у Вільнюсі
Зеленський: Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції, а не партнерства
Вільнюс – це перемога. Бухарест був поразкою
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: