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Зеленский начал соцпроект, чтобы завлечь украинцев больше двигаться

Четверг, 17 декабря 2020, 22:44

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О начале социального проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".

Источник: пресс-служба президента

Детали: Документ имеет целью организацию оздоровительной активности граждан, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения.

Кабинет Министров должен разработать и утвердить до 1 мая положения о социальном проект "Активные парки - локации здоровой Украины".

Он должен предусматривать новые формы привлечения различных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха. К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательного досуга граждан следует привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов.

Также проект предусматривает обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в частности лиц с инвалидностью, в спортивных сооружений и мест для занятия различными видами двигательной активности, а также пунктов бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования. Кроме того, предполагается разработка программ по видам двигательной активности для различных по возрасту и полу групп населения, в частности для лиц с инвалидностью.

Правительство освещать эти мероприятия в средствах массовой информации.

Украинская правда
Темы: Зеленскийспортуказы


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