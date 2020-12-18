За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID

Станом на 18 грудня в країнах Європи діагностували 243 тисячі нових заражень COVID-19, зокрема, 12 047 в Україні.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна тримається на 12-му місці.

Статистика за 16 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 52 мільйони хворих вилікувалися, 1 666 173 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.

Що передувало: За минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу, майже 715 тисяч, та рекордна кількість смертей – 13 446.

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