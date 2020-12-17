Пандемія: за минулу добу світ встановив два антирекорди

За минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу, майже 715 тисяч, та рекордна кількість смертей – 13 446.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційну прикру першість у рейтингу тримають США – 225 тисяч випадків захворювання та 3486 жертв за добу.

Бразилія та Туреччина знову посіли 2 та 3 позицію серед інших країн світу за добовою захворюваністю.

Більше 25 тисяч хворих зафіксували у Великій Британії, Росії та Німеччині.

Україна опинилась на 15 позиції станом на 16 грудня за кількістю підтверджених хворих та на 11 – за числом летальних випадків.

Наразі лікуються від коронавірусу 20,5 мільйонів осіб, померли – 1 мільйон 654 тисяч хворих. Змогли побороти хворобу 52,3 мільйони людей.

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