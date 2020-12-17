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Пандемія: за минулу добу світ встановив два антирекорди

Четвер, 17 грудня 2020, 04:42
Пандемія: за минулу добу світ встановив два антирекорди

За минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу, майже 715 тисяч, та рекордна кількість смертей – 13 446. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційну прикру першість у рейтингу тримають США – 225 тисяч випадків захворювання та 3486 жертв за добу.

Бразилія та Туреччина знову посіли 2 та 3 позицію серед інших країн світу за добовою захворюваністю.

Більше 25 тисяч хворих зафіксували у Великій Британії, Росії та Німеччині. 

Україна опинилась на 15 позиції станом на 16 грудня за кількістю підтверджених хворих та на 11 – за числом летальних випадків.

 

Наразі лікуються від коронавірусу 20,5 мільйонів осіб, померли – 1 мільйон 654 тисяч хворих. Змогли побороти хворобу 52,3 мільйони людей.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Нагадаємо: 

  • За добу 15 грудня в Україні підтвердили 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 12 549 осіб, у лікарні потрапили 3 242 хворих, померли 264 пацієнти.

Українська правда
Теми: коронавірус
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