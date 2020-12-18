Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
П'ятниця, 18 грудня 2020, 03:59
Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від COVID-19 компанії Moderna.
Джерело: The Washington Post
Дослівно: "Вакцина від коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA".
Передбачається, що вже в п'ятницю вакцину компанії Moderna затвердять остаточно.
Що передувало: У Сполучених Штатах у понеділок, 14 грудня, почалася вакцинація проти COVID-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.
Програма вакцинації в США спрямована на охоплення 100 мільйонів осіб до квітня 2021 року.