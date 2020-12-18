Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США

П'ятниця, 18 грудня 2020, 03:59

Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від COVID-19 компанії Moderna.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Вакцина від коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA".

Передбачається, що вже в п'ятницю вакцину компанії Moderna затвердять остаточно.

Що передувало: У Сполучених Штатах у понеділок, 14 грудня, почалася вакцинація проти COVID-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.

Програма вакцинації в США спрямована на охоплення 100 мільйонів осіб до квітня 2021 року.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
коронавірус
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
Справа Шеремета: суд не відпустив Антоненка на лікування, захист казав про ризик COVID-19
Італія планує 8-денний локдаун на Різдво і Новий рік – ЗМІ
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...