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Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США

П'ятниця, 18 грудня 2020, 02:59

Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність вакцини від COVID-19 компанії Moderna.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Вакцина від коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA".

Передбачається, що вже в п'ятницю вакцину компанії Moderna затвердять остаточно.

Що передувало: У Сполучених Штатах у понеділок, 14 грудня, почалася вакцинація проти COVID-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.

Програма вакцинації в США спрямована на охоплення 100 мільйонів осіб до квітня 2021 року.

Теми: коронавірус
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