Вакцина от Moderna прошла первый этап утверждения в США

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердила высокую эффективность вакцины от COVID-19 компании Moderna.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA".

Предполагается, что уже в пятницу вакцину компании Moderna утвердят окончательно.

Что предшествовало: В Соединенных Штатах в понедельник, 4 декабря, началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.

Программа вакцинации в США направлена на охват 100 миллионов человек до апреля.