Вакцина от Moderna прошла первый этап утверждения в США
Пятница, 18 декабря 2020, 03:59
Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердила высокую эффективность вакцины от COVID-19 компании Moderna.
Источник: The Washington Post
Дословно: "Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA".
Предполагается, что уже в пятницу вакцину компании Moderna утвердят окончательно.
Что предшествовало: В Соединенных Штатах в понедельник, 4 декабря, началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.
Программа вакцинации в США направлена на охват 100 миллионов человек до апреля.