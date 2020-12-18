Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епіфаній пояснив, чому ПЦУ хотіла зірку на ялинці, а не капелюх

П'ятниця, 18 грудня 2020, 07:20
Епіфаній пояснив, чому ПЦУ хотіла зірку на ялинці, а не капелюх
Радіо Свобода

Предстоятель Православної церкви України, митрополит київський і всієї України Епіфаній пояснив, що церква захищала традиції, виступаючи за зірку на ялинці на Софійській площі замість казкового капелюха.

Джерело: митрополит в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Віфлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ. А в цьому році суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі.

І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було…

Організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили. І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло".

Нагадаємо: Головну ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00. 

Після критики проєкт "Folk Ukraine", що виступає організатором цьогорічного святкового містечка, вирішив замінити капелюх, який раніше мав бути на верхівці ялинки, на зірку.

Теми: Православна Церква УкраїницеркваКиївсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Православна Церква України
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: