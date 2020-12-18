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Епіфаній пояснив, чому ПЦУ хотіла зірку на ялинці, а не капелюх

П'ятниця, 18 грудня 2020, 08:20
Радіо Свобода

Предстоятель Православної церкви України, митрополит київський і всієї України Епіфаній пояснив, що церква захищала традиції, виступаючи за зірку на ялинці на Софійській площі замість казкового капелюха.

Джерело: митрополит в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Віфлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ. А в цьому році суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі.

І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було…

Організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили. І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло".

Нагадаємо: Головну ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00. 

Після критики проєкт "Folk Ukraine", що виступає організатором цьогорічного святкового містечка, вирішив замінити капелюх, який раніше мав бути на верхівці ялинки, на зірку.

Теми: Православна Церква УкраїницеркваКиївсвяткування


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