Епифаний объяснил, почему ПЦУ хотела звезду на елке, а не шляпу

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит киевский и всей Украины Епифаний объяснил, что церковь защищала традиции, выступая за звезду на елке на Софийской площади вместо сказочной шляпы.

Источник: митрополит в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует как бы Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские.

И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было...

Организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, изменили. И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на елке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет".

Напомним: Главную елку в Киеве откроют 19 декабря в 19:00.

После критики проект "Folk Ukraine", которая выступает организатором нынешнего праздничного городка, решил заменить шляпу, которая ранее должна была быть на верхушке елки, на звезду.