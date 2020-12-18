Ситуація з COVID стабільна: 12,6 тисяч нових випадків і під 3 тисячі госпіталізацій

За добу 17 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 630 особам, одужали 12 866 осіб, у лікарні потрапили 2 904 хворих, померли 260 пацієнтів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Подібна картина спостерігається вже не перший день цього тижня.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Летальних випадків у четвер найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (29), Одеській (26), Львівській (25) областях, у Києві та Харківській області (по 17), у Хмельницькій (15), Херсонській (14), Чернігівській (13), Запорізькій (12) та Київській (10) областях.

Серед виявлених у четвер хворих: 620 дітей та 552 медпрацівники.

Тестувань за минулу доб зробилиу 68 759: методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419. За весь час пандемії в Україні методом ПЛР провели 5 209 462 тестування.

З березня в Україні коронавірус виявили у 944 381 особи, одужали 561 222 особи, померли 16 256. Зараз хворіють на коронавірусну хворобу 366 903 жителі країни, за даними МОЗ.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП