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Ситуация с COVID стабильна: 12,6 тысяч новых случаев и под 3 тысячи госпитализаций

Пятница, 18 декабря 2020, 08:27

За сутки 17 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 630 лицам, выздоровели 12 866 человек, в больницы попали 2 904 больных, умерли 260 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Подобная картина наблюдается уже не первый день на этой неделе.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Среди выявленных в четверг больных: 620 детей и 552 медработника.

 



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