Ситуация с COVID стабильна: 12,6 тысяч новых случаев и под 3 тысячи госпитализаций

За сутки 17 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 630 лицам, выздоровели 12 866 человек, в больницы попали 2 904 больных, умерли 260 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Подобная картина наблюдается уже не первый день на этой неделе.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Летальных случаев в четверг больше всего зарегистрировали в Днепропетровской (29), Одесской (26), Львовской (25) областях, в Киеве и Харьковской области (по 17), в Хмельницкой (15), Херсонской (14), Черниговской (13), Запорожской (12) и Киевской (10) областях.

Среди выявленных в четверг больных: 620 детей и 552 медработника.

Тестирований за минувшие сутки сделали 68 759: методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419. За все время пандемии в Украине методом ПЦР провели 5 209 462 тестирования.

С марта в Украине коронавирус обнаружили у 944 381 человека, выздоровели 561 222 человека, умерли 16 256. Сейчас болеют коронавирусной болезнью 366 903 жителя страны, по данным МОЗ.

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