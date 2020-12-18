Байден вперше в історії США призначить в адміністрацію представницю корінних народів

Обраний президент Джо Байден номінував на посаду керівника Департаменту внутрішніх справ конгресвумен Деб Хааланд, представницю корінних народів США.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Washington Post та DPA, про це оголосили у перехідній команді Байдена напередодні, представляючи членів "кліматичної команди" обраного президента.

Якщо її затвердить на цій посаді Сенат, Хааланд, що належить до племені Лагуна Пуебло, стане першою в адміністрації представницею корінних народів. ЗМІ називають це призначення "переламним історичним моментом" у відносинах уряду США з корінними народами.

Хааланд наразі є віцерезиденткою комітету Палати представників з природних ресурсів. У команді обраного президента її називають "держслужбовцем, що "ламає бар’єри" і яка усію свою кар’єру присвятила боротьбі за родини - у тому числі корінних народів, сільські громади та "кольорові" громади".

Її пріоритетами на посаді буде захист клімату, збереження земель та чистої води, перехід до "чистої" енергетики.

"Такі як я ніколи не були секретарями в адміністрації або на чолі Департаменту внутрішніх справ… Я рішуче стоятиму за інтереси нас усіх, нашої планети і наших захищених земель", - написала Деб Хааланд після оголошення.

Департамент, який вона очолить в адміністрації у разі затвердежння на посаді, відповідає за управління землями федеральної власності, у тому числі й щодо природних ресурсів.

У сферу відповідальності входять також питання корінних народів США - близько 1,9 млн осіб.

Хааланд стала однією з двох перших корінних американок, які були обрані до Конгресу у 2018 році.