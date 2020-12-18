Байден впервые в истории США назначит в администрацию представительницу коренных народов

Избранный президент Джо Байден номинировал на должность руководителя Департамента внутренних дел члена Конгресса Деб Хааланд, представительницу коренных народов США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post и DPA, об этом объявили в переходной команде Байдена накануне, представляя членов "климатической команды" избранного президента.

Если ее утвердит на этой должности Сенат, Хааланд, принадлежащая к племени Лагуна Пуэбло, станет первой в администрации представительницей коренных народов. СМИ называют это назначение "переломным историческим моментом" в отношениях правительства США с коренными народами.

Хааланд сейчас является вицерезидентом комитета Палаты представителей по природным ресурсам. В команде избранного президента ее называют "госслужащим, что "ломает барьеры" и которая всю свою карьеру посвятила борьбе за семьи - в том числе коренных народов, сельские общины и "цветные" общины".

Ее приоритетами на должности будет защита климата, сохранение земель и чистой воды, переход к "чистой" энергетике.

"Такие как я никогда не были секретарями в администрации или во главе Департамента внутренних дел ... Я буду решительно стоять за интересы всех нас, нашей планеты и наших защищенных земель", - написала Деб Хааланд после объявления.

Департамент, который она возглавит в администрации в случае затвердежння на должности, отвечает за управление землями федеральной собственности, в том числе и о природных ресурсов.

В сферу ответственности входят также вопросы коренных народов США - около 1,9 млн человек.

Хааланд стала одной из двух первых коренных американок, которые были избраны в Конгресс в 2018 году.