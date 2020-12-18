Рятувальники попереджають про туман

18 грудня в західних, північних та центральних областях України буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності).

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Також утримається туман у Києві та Київській області – видимість 200-500 м.

Відзначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рятувальники закликають водіїв бути обережними, вирушаючи в дорогу.