Рятувальники попереджають про туман
П'ятниця, 18 грудня 2020, 10:18
18 грудня в західних, північних та центральних областях України буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності).
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Також утримається туман у Києві та Київській області – видимість 200-500 м.
Відзначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Рятувальники закликають водіїв бути обережними, вирушаючи в дорогу.
Українська правда