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Рятувальники попереджають про туман

П'ятниця, 18 грудня 2020, 10:18
Фото zak.depo.ua

18 грудня в західних, північних та центральних областях України буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності).

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Також утримається туман у Києві та Київській області – видимість 200-500 м.

Відзначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рятувальники закликають водіїв бути обережними, вирушаючи в дорогу. 

Українська правда
Теми: погодадороги


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