Спасатели предупреждают о тумане
Пятница, 18 декабря 2020, 09:18
18 декабря в западных, северных и центральных областях Украины будет туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Также сохранится туман в Киеве и Киевской области – видимость 200-500 м.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Спасатели призывают водителей быть осторожными, отправляясь в путь.
Украинская правда