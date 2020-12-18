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Спасатели предупреждают о тумане

Пятница, 18 декабря 2020, 10:18

18 декабря в западных, северных и центральных областях Украины будет туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Также сохранится туман в Киеве и Киевской области – видимость 200-500 м.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Спасатели призывают водителей быть осторожными, отправляясь в путь.

Украинская правда
Темы: погодадороги


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