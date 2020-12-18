Глава КДБ Білорусі заявив про підготовку до "гарячої війни" – ЗМІ

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що в країні нібито реалізовують "сценарій кольорової революції" і держава готується до "гарячої війни".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Наша Ніва", про це він сказав у виступі перед працівниками підприємства "Гродна-Азот" 17 грудня. Видання отримало аудіозапис з цієї зустрічі та оприлюднило цитати з нього.

Тертель говорить про те, що Білорусь опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі і що саме через це зараз в країні настільки напружена ситуація.

"Хто буде контролювати Білорусь, той буде домінувати у регіоні. Якщо тут буде домінувати Росія - це стане серйозним ударом по Україні. Ми у центрі "поділу світу". У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми були готові", - заявив керівник КДБ.

Він також поскаржився, що Білорусь "програє інформаційну війну", та звинуватив Польщу у тому, що нібито країна виділяє гроші на підбурювання настроїв студентів і трудових колективів.

"Ми готувалися до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами. Готуємося і тепер... Ми готуємося до весни, ми знаємо, як буде розвиватися ситуація, діяти будемо жорстко. Справедливо, але жорстко. Будемо готуватися і до гарячої війни, не виключаємо і такого варіанту під виглядом гуманітарної місії", - сказав він.

На його думку, цей "непростий період" триватиме півтора-два роки.

Глава КДБ також назвав екскандидата у президенти Віктора Бабарика "маріонеткою російських ляльководів" і пообіцяв "гучний та відкритий процес".

Також Тертель згадав загибель Александра Тарайковського на протестах влітку, натякнувши, що навіть якщо його застрелили силовики - вони діяли правильно.

"Товариш Таравновський, чи Тарайковський, у Мінську загинув. Але хто бачив ці кадри – бачив, що чоловік стоїть перед ОМОНом, вийшов і нахабно стоїть. Він стоїть з якоюсь метою. Вибачте, хто був у США? Зупиняють машину – ти повинен покласти руки на руль. Коли не поклав, що з тобою зроблять? Пристрелять на місці".

Згадавши нещодавню загибель активіста Романа Бондаренка, якого побили у дворі за спробу зупинити тих, хто знімав з паркану біло-червоно-білі стрічки, Тертель заявив, що не треба "нагнітати ситуацію", доки "триває перевірка".

13 листопада стало відомо, що Слідком призупинив розслідування смерті Александра Тарайковського, який помер ймовірно від пострілу силовиків.

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