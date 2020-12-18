Глава КГБ Беларуси заявил о подготовке к "горячей войне" – СМИ

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране якобы реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Наша Ніва", об этом он сказал, выступая перед работниками предприятия "Гродно-Азот" 17 декабря. Издание получило аудиозапись с этой встречи и обнародовало цитаты.

Тертель говорит, что Беларусь оказалась на "разломе" в геополитической борьбе и именно поэтому сейчас в стране настолько напряженная ситуация.

"Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "раздела мира". У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы", - заявил руководитель КГБ.

Он также пожаловался, что Беларусь "проигрывает информационную войну", и обвинил Польшу в том, что якобы страна выделяет деньги на подстрекательство настроений студентов и трудовых коллективов.

"Мы готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Готовимся и теперь... Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии ", - сказал он.

По его мнению, этот "непростой период" продлится полтора-два года.

Глава КГБ также назвал экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико "марионеткой российских кукловодов" и пообещал "громкий и открытый процесс".

Также Тертель упомянул гибель Александра Тарайковского на протестах летом, намекнув, что даже если его застрелили силовики, они действовали правильно.

"Товарищ Таравновский, или Тарайковский, в Минске погиб. Но кто видел эти кадры – видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит. Он стоит с какой-то целью. Простите, кто был в США? Останавливают машину – ты должен положить руки на руль. Если не положил, что с тобой сделают? Пристрелят на месте".

Упомянув недавнюю гибель активиста Романа Бондаренко, которого избили во дворе за попытку остановить тех, кто снимал с забора бело-красно-белые ленты, Тертель заявил, что не надо "нагнетать ситуацию", пока "продолжается проверка".

13 ноября стало известно, что Следственный комитет приостановил расследование смерти Александра Тарайковского, который умер предположительно от выстрела силовиков.

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