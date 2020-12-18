В Ірпені затримали банду, яка катувала родину колишнього бізнесмена

У Київській області затримали п’ятьох членів озброєної банди за бандитизм, розбій та незаконне заволодіння транспортними засобами у поєднанні з насильством.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, четверо мешканців м.Ірпінь та раніше судимий уродженець Херсонщини створили організовану групу (банду) та 30 листопада цього року скоїли розбійний напад на родину колишнього бізнесмена у Київській області.

Озброєні нападники вдерлися до приватного будинку та почали знущатися над нещасними. Нелюди випалювали жінці та дочці господаря оселі очі горілкою, заклеювали їх скотчем, а самого голову родини та його 20-річного сина катували розпеченою праскою, різали ножем пальці та вуха.

Кривава розправа тривала близько години та скінчилась лише після того, як бандити отримали усі наявні гроші і ювелірні вироби. Вгамувавшись, злочинці заволоділи двома автомобілями господарів оселі та зникли з місця скоєння злочину".

Деталі: Затримали зловмисників 17 грудня на території м.Ірпінь. Їм інкримінують ст. 257, ч.4 ст. 187, ч.3 ст.289 КК України.

Під час проведення обшуків за місцем проживання бандитів виявлено та вилучено зброю, боєприпаси, засоби конспірації – маскувальний одяг, балаклави, рації, а також викрадене майно потерпілих.

Правоохоронці перевіряють причетність цих осіб до аналогічних кримінальних правопорушень, вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.