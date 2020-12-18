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В Ирпене задержали банду, которая пытала семью бывшего бизнесмена

Пятница, 18 декабря 2020, 10:22
В Ирпене задержали банду, которая пытала семью бывшего бизнесмена
kobl.gp.gov.ua

В Киевской области задержали пятерых членов вооруженной банды за бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортными средствами в сочетании с насилием.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, четверо жителей г. Ирпень и ранее судимый уроженец Херсонской области создали организованную группу (банду) и 30 ноября этого года совершили разбойное нападение на семью бывшего бизнесмена в Киевской области.

Вооруженные нападавшие ворвались в частный дом и начали издеваться над несчастными. Нелюди выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой, заклеивали их скотчем, а самого главу семьи и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши.

Кровавая расправа длилась около часа и закончилась только после того, как бандиты получили все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Успокоившись, преступники завладели двумя автомобилями хозяев дома и скрылись с места совершения преступления".

Детали: Задержали злоумышленников 17 декабря на территории г. Ирпень. Им инкриминируют ст. 257, ч.4 ст. 187, ч.3 ст.289 УК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства бандитов обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, средства конспирации – маскировочная одежда, балаклавы, рации, а также похищенное имущество потерпевших.

 
 
 

Правоохранители проверяют причастность этих лиц к аналогичным уголовным правонарушениям, решают вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

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Темы: криминалКиевская областьправа человекабизнес
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