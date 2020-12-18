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У Києві знову росте госпіталізація хворих на COVID: за добу понад 100

П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:18

За минулу добу на коронавірус захворіли 1658 киян,17 людей померли. 442 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 1658 хворих на коронавірус. Померли 17 людей. Усього за період пандемії в столиці 1679 летальних випадків відвірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 98 330". 

Деталі: Серед тих, хто захворіли минулої доби: 895 жінок віком від 18 до 92 років і 53 дівчинки від чотирьох місяців до 17 років. А також 657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв і 53 хлопчики від п'яти місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 66 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 453, Дніпровському – 275 та в  Деснянському районі - 196 випадків.

Одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці.

Мер Києва зауважив: якщо кілька минулих днів кількість госпіталізованих дещо знижувалась, то за останню добу знову сягнула більше ста пацієнтів.

У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус. Із них 20 дітей. 1071 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1361 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48 відсотків.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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