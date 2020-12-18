В Киеве снова рост госпитализаций больных COVID: за сутки свыше 100

За минувшие сутки коронавирусом заболели 1658 киевлян, 17 человек умерли, 442 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 18 декабря

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1658 больных коронавирусом. Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 98 330".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 53 девочки от четырех месяцев до 17 лет. А также 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет и 53 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 66 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 453, Днепровском - 275 и в Деснянском районе - 196 случаев.

Выздоровели за сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.

Мэр Киева отметил: если в прошлые дни количество госпитализированных несколько снижалось, то за последние сутки вновь достигло более ста пациентов.

В стационарах медучреждений города на сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 20 детей. 1071 пациент - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1361 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 48 процентов.