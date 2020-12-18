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ЄСПЛ визначив дату засідання у великій справі щодо Донбасу

П'ятниця, 18 грудня 2020, 10:09

Засідання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Україна і Нідерланди проти Російської Федерації", яка стосується подій на Донбасі, попередньо призначене на 15 вересня 2021 року.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань ЄСПЛ в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина, пише "Європейська правда".

За словами Ліщини, суд планує дуже амбітний графік у цій справі на наступний рік. До вересня він збирається провести обмін поданнями між Нідерландами та РФ щодо МН17, а також отримати відповіді всіх учасників, включаючи треті сторони, на додаткові запитання ЄСПЛ.

"Тобто фактично Суд намагається за 9 місяців наздогнати нідерландською справою стан української справи по Донбасу, до якого ми рухались шість років. Подивимось, чи вдасться це на практиці, але Суд настроєний дуже серйозно: він попередив сторони, що даватиме відстрочки тільки у виключних випадках", - розповів Ліщина у Facebook.

Він повідомив, що засідання у справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" попередньо призначене на 15 вересня 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 року стало відомо, що Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи - справу України проти Росії, яка стосується незаконного вивезення дітей, та справу Нідерландів проти Росії, яка стосується збиття MH17. 

У Мін’юсті заявили, що об’єднання може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому.

Суд пояснив, що це рішення було прийнято "в інтересах ефективного здійснення правосуддя".

Окрім цієї об'єднаної справи, зараз в Суді знаходяться ще три міждержавні скарги і понад 7000 індивідуальних скарг, що стосуються подій в Криму, на сході України і в Азовському морі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЄСправа людинисуд
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