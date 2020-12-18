Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕСПЧ определил дату заседания по большому делу по Донбассу

Пятница, 18 декабря 2020, 10:09

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации", которое касается событий на Донбассе, предварительно назначено на 15 сентября 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина, пишет "Европейская правда".

По словам Лищины, суд планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год. К сентябрю он собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также получить ответы всех участников, включая третьи стороны, на дополнительные вопросы ЕСПЧ.

"То есть фактически Суд пытается за 9 месяцев догнать в нидерландском деле состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы шли шесть лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но Суд настроен очень серьезно: он предупредил стороны, что давать отсрочки будет только в исключительных случаях", - рассказал Лищина в Facebook.

Он сообщил, что заседание по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" предварительно назначено на 15 сентября 2021 года.

Напомним, в конце ноября 2020 стало известно, что Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к "донбасскому делу" "Украина против России" два других межгосударственных дела - дело Украины против России, которое касается незаконного вывоза детей, и дело Нидерландов против России о сбитии MH17.

В Минюсте заявили, что объединение может иметь положительные последствия для Украины, но в то же время затянет рассмотрение дела в целом.

Суд пояснил, что это решение было принято "в интересах эффективного осуществления правосудия".

Кроме этого объединенного дела, сейчас в суде находятся еще три межгосударственные жалобы и более 7000 индивидуальных жалоб, касающихся событий в Крыму, на востоке Украины и в Азовском море.

Темы: ДонбассЕСправа человекасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: