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Австрія готується до третього загальнонаціонального локдауну - ЗМІ

П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:20

Після Різдва Австрія може запровадити третій загальнонаціональний локдаун для боротьби з коронавірусом, який триватиме до 18 січня.

Про це повідомили в п'ятницю кілька австрійських ЗМІ, пише "Європейська правда".

Очікується, що локдаун триватиме довше для тих, хто не пройде тестування на коронавірус, заплановане 16 і 17 січня.  Ті, у кого тест виявиться негативним, зможуть вийти з режиму карантину, повідомили кілька видань.

У п'ятницю о 15:00 федеральний уряд проведе консультації з федеральними землями і експертами про подальші заходи по боротьбі з коронавірусом, зазначає видання Der Standard.

Майбутній локдаун може бути схожим до того, з якого Австрія вийшла зовсім недавно. Другорядні магазини та постачальники послуг, які передбачають тілесні контакти, можуть знову закритися. Відновлять дію обмеження на вихід з дому протягом дня. 

Гірськолижні траси можуть не відкритися 24 грудня, як очікувалось раніше.

Міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер натякнув на посилення обмежень в четвер. "Я не готовий змиритися з цим або звикнути до того, що у нас тризначний рівень смертності. Це просто неможливо", - сказав він.

Міністерство охорони здоров'я Австрії стурбоване тим, що число нових випадків інфікування за останні кілька днів не знизилася. Ситуація в реанімаціях також залишається напруженою.

У середу в країні було зареєстровано 2664 випадків зараження, в четвер - 2485. У четвер протягом доби зафіксовано 218 летальних випадків.

Теми: Австрія
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