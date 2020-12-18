Австрия готовится к третьему общенациональному локдауну - СМИ

После Рождества Австрия может ввести третий общенациональный локдаун для борьбы с коронавирусом, который продлится до 18 января.

Об этом сообщили в пятницу несколько австрийских СМИ, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что локдаун продлится дольше для тех, кто не пройдет тестирование на коронавирус, запланированное 16 и 17 января. Те, у кого тест окажется отрицательным, смогут выйти из режима карантина, сообщили несколько изданий.

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