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Австрия готовится к третьему общенациональному локдауну - СМИ

Пятница, 18 декабря 2020, 12:20

После Рождества Австрия может ввести третий общенациональный локдаун для борьбы с коронавирусом, который продлится до 18 января.

Об этом сообщили в пятницу несколько австрийских СМИ, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что локдаун продлится дольше для тех, кто не пройдет тестирование на коронавирус, запланированное 16 и 17 января. Те, у кого тест окажется отрицательным, смогут выйти из режима карантина, сообщили несколько изданий.

В пятницу в 15:00 федеральное правительство проведет консультации с федеральными землями и экспертами о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом, отмечает издание Der Standard.

Будущий локдаун может быть похожим на тот, из которого Австрия вышла совсем недавно. Второстепенные магазины и услуги, которые предусматривают телесные контакты, могут снова закрыться. Восстановят действие ограничения на выход из дома в течение дня.

Горнолыжные трассы могут не открыться 24 декабря, как ожидалось ранее.

Министр здравоохранения Рудольф Аншобер намекнул на усиление ограничений в четверг. "Я не готов смириться с этим или привыкнуть к тому, что у нас трехзначный уровень смертности. Это просто невозможно", - сказал он.

Министерство здравоохранения Австрии обеспокоено тем, что число новых случаев инфицирования за последние несколько дней не снизилось. Ситуация в реанимации также остается напряженной.

В среду в стране было зарегистрировано 2664 случаев заражения, в четверг - 2485. В четверг в течение суток зафиксировано 218 летальных случаев.

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Темы: Австрия
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