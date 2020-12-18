У 2020 році контррозвідка викрила 3 шпигунів і 15 ворожих агентів - звіт СБУ

За 2020 рік військова контррозвідка Служби безпеки України викрила 3 шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників незаконних збройних формувань, а також попередила серію терактів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужбовці звітують, що за їхніми матеріалами було винесено 47 вироків суду, у тому числі за державну зраду засуджено 4-х осіб.

У червні цього року під час спецоперації військові контррозвідники затримали терориста на спробі

Також співробітники СБУ викрили 132 факти незаконного обігу військових засобів ураження, у тому числі виявлено 4 схрони зі зброєю та боєприпасами.

Вилучено 4 переносні зенітні ракетні комплекси, 11 керованих ракет, понад 120 реактивних протитанкових гранатометів, майже 3 тисячі гранат, понад 540 тисяч снарядів, мін, пострілів і набоїв до стрілецької зброї.

За рік військова контррозвідка СБУ викрила 73 спроби іноземців одержати інформацію з обмеженим доступом у оборонній сфері.

За порушення законодавства щодо охорони державної таємниці до відповідальності притягнули 269 посадовців.

Попереджено економічні збитки держави на понад 9 мільярдів гривень. Так військова контррозвідка СБУ запобігла незаконному відчуженню ділянок Міністерства оборони України загальною площею понад 26 тисяч гектарів на більше ніж 8 мільярдів гривень.