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В 2020 году контрразведка разоблачила 3 ​​шпионов и 15 вражеских агентов - отчет СБУ

Пятница, 18 декабря 2020, 12:40
В 2020 году контрразведка разоблачила 3 ​​шпионов и 15 вражеских агентов - отчет СБУ

В 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 ​​шпионов, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: СБУ

Детали: Сотрудники СБУ отчитываются, что по их материалами было вынесено 47 приговоров суда, в том числе за государственную измену осуждены 4 человека.

Также СБУ разоблачила 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе выявлено 4 схрона с оружием и боеприпасами.

Изъяты 4 переносные зенитные ракетные комплексы, 11 управляемых ракет, более 120 реактивных противотанковых гранатометов, почти 3000 гранат, свыше 540 тысяч снарядов, мин, выстрелов и патронов к стрелковому оружию.

За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере.

За нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлекли 269 должностных лиц.

Предупреждены экономические убытки государства на более 9 млрд гривен. В частности военная контрразведка СБУ предотвратила незаконное отчуждение участков Министерства обороны Украины общей площадью более 26 000 гектаров на более чем 8 млрд гривен.

Украинская правда
Темы: СБУ
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