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Вибух у центральній частині Львова: обвалилася стіна, 2 потерпілих

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:10

Стався вибух у багатоквартирному будинку у районі Підзамче поблизу центру Львова, внаслідок якого постраждали двоє людей.

Джерело: ДСНС Львівщини, Zaxid.net

Деталі: Інцидент трапився близько 11:30 18 грудня на вулиці Ковалевської,3. Внаслідок вибуху (за попередньою інформацією - газу) обвалилася стіна на третьому поверсі.

 
дснс

Внаслідок трагедії постраждали двоє осіб – чоловік та жінка, які є мешканцями квартири, де стався вибух. З опіками їх доправили у восьму міську лікарню Львова та в обласну клінічну лікарню.

Рятувальники ДСНС евакуювали 10 мешканців, які перебували у квартирах.

 
дснс

Пряма мова заступника голови Шевченківської райадміністрації Львова Святослав Костяка: "Стався вибух газу на третьому поверсі триповерхового будинку на 19 квартир. В будинку прописано 34 мешканці. Станом на зараз на місці перекрито подачу газу, проведено відключення електроенергії, працює оперативно-рятувальна служба. Також проведено евакуацію людей з будинку".

Теми: Львівнадзвичайна подія


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