Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух у центральній частині Львова: обвалилася стіна, 2 потерпілих

П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:10
Вибух у центральній частині Львова: обвалилася стіна, 2 потерпілих

Стався вибух у багатоквартирному будинку у районі Підзамче поблизу центру Львова, внаслідок якого постраждали двоє людей.

Джерело: ДСНС Львівщини, Zaxid.net

Деталі: Інцидент трапився близько 11:30 18 грудня на вулиці Ковалевської,3. Внаслідок вибуху (за попередньою інформацією - газу) обвалилася стіна на третьому поверсі.

 
дснс

Внаслідок трагедії постраждали двоє осіб – чоловік та жінка, які є мешканцями квартири, де стався вибух. З опіками їх доправили у восьму міську лікарню Львова та в обласну клінічну лікарню.

Рятувальники ДСНС евакуювали 10 мешканців, які перебували у квартирах.

 
дснс

Пряма мова заступника голови Шевченківської райадміністрації Львова Святослав Костяка: "Стався вибух газу на третьому поверсі триповерхового будинку на 19 квартир. В будинку прописано 34 мешканці. Станом на зараз на місці перекрито подачу газу, проведено відключення електроенергії, працює оперативно-рятувальна служба. Також проведено евакуацію людей з будинку".

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Львів
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: