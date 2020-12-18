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Взрыв в центральной части Львова: обвалилась стена, 2 пострадавших

Пятница, 18 декабря 2020, 14:10
Взрыв в центральной части Львова: обвалилась стена, 2 пострадавших

Произошел взрыв в многоквартирном доме в районе Подзамче вблизи центра Львова, в результате которого пострадали два человека.

Источник: ГСЧС Львовщины, Zaxid.net

Детали: Инцидент произошел около 11:30 18 декабря на улице Ковалевской, 3. В результате взрыва (по предварительной информации - газа) обрушилась стена на третьем этаже.

 

В результате трагедии пострадали два человека - мужчина и женщина, которые являются жителями квартиры, где произошел взрыв. С ожогами их доставили в восьмую городскую больницу Львова и в областную клиническую больницу.

Спасатели ДСНС эвакуировали 10 жителей, находившихся в квартирах.

 

Прямая речь заместителя председателя Шевченковской райадминистрации Львова Святослав Костяка: "Произошел взрыв газа на третьем этаже трехэтажного дома на 19 квартир. В доме прописано 34 жители. По состоянию на сейчас на месте перекрыта подача газа, произведено отключение электроэнергии, работает оперативно-спасательная служба. Также проведено эвакуацию людей из дома ".

Темы: Львовчрезвычайное происшествие
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