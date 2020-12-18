Білоруса відправлять у колонію за образу міліціонера в інтернеті

У Городку Вітебської області Білорусі за слова "ур ... д у погонах" про міліціонера в інтернеті місцевому жителю Миколі Чернявському дали півтора року колонії.

Джерело: правозахисний центр "Весна", позбавлений реєстрації, Новини Tut.by

Деталі: 33-річного жителя Городка звинуватили за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі – 369 (образа представника влади) і 365 (втручання в діяльність працівника внутрішніх справ) – за коментарі, які він написав у серпні в одному з Telegram-каналів на адресу співробітника міліції.

Районний суд 15 грудня засудив чоловіка до півтора року колонії загального режиму, а також зобов'язав виплатити моральну компенсацію потерпілому співробітнику МВС у розмірі 500 білоруських рублів.

Мати Миколи Чернявського стверджує, що її син не висловлював погроз міліціонеру і не втручався в його діяльність. За її словами, йдеться про фразу "ур ... д у погонах", вжиту в інтернет-спілкуванні з кимось у чаті.

За словами жінки, "на суді Микола щиро вибачався за ці слова".

Але "потерпілий" співробітник внутрішніх органів відповів: "Як людина я тобі прощаю, але як міліціонер – ні".

За словами матері обвинуваченого, моральну шкоду потерпілому співробітнику МВС сім'я компенсувала ще до оголошення вироку.

Жінка розповіла, що члени сім'ї зверталися до потерпілого міліціонера і "мало не на колінах просили, щоб пробачив", а її син на суді визнав провину в повному обсязі і розкаявся, закликаючи не позбавляти його волі.

Мати Чернявського живе зі своєю 77-річною матір'ю і працює викладачем у школі. За її словами, їй довелося продати всі свої золоті прикраси, щоб оплатити витрати, пов'язані з роботою адвоката.

Сам Микола Чернявський проживав із матір'ю та бабусею, працював у військовій частині, а потім кілька років працював неофіційно. Уже місяць він перебуває у вітебському СІЗО-2.

Вирок суду не набув законної сили, родичі Чернявського планують його оскаржити.

Нагадаємо: Із 9 серпня в Білорусі тривають масові протести проти Олександра Лукашенка, які влада придушує силовими методами, не гребуючи побиттям, затриманнями й переслідуваннями мітингувальників.