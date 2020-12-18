Беларуса отправят в колонию за оскорбление милиционера в интернете

В Городке Витебской области Беларуси за слова "ур…д в погонах" о милиционере в интернете местному жителю дали полтора года колонии.

Источник: правозащитный центр "Весна", лишенный регистрации, Новости Tut.by

Детали: 33-летнего жителя Городка Николая Чернявского обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: 369 (оскорбление представителя власти) и 365 (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси за комментарии, которые он написал в августе в одном из Telegram-каналов в адрес сотрудника милиции.

Районный суд 15 декабря приговорил мужчину к полутора годам колонии общего режима, а также обязал выплатить моральную компенсацию пострадавшему сотруднику МВД в размере 500 беларусских рублей.

Мать Николая Чернявского утверждает, что ее сын не высказывал угроз милиционеру и не вмешивался в его деятельность. По ее словам, речь идет о фразе "ур…д в погонах", употребленной в интернет-общении с кем-то в чате.

По словам женщины, "на суде Николай искренне извинялся за эти слова".

Но "пострадавший" сотрудник внутренних органов ответил: "Как человек я тебе прощаю, но как милиционер – нет".

По словам матери обвиняемого, моральный ущерб потерпевшему сотруднику МВД семья компенсировала еще до оглашения приговора.

Женщина рассказала, что члены семьи обращались к потерпевшему милиционеру и "чуть ли не на коленях просили, чтобы простил", а ее сын на суде признал вину в полном объеме и раскаялся, призывая не лишать его свободы.

Мать Чернявского живет со своей 77-летней матерью и работает преподавателем в школе. По ее словам, ей пришлось продать все свои золотые украшения, чтобы оплатить издержки, связанные с работой адвоката.

Сам Николай Чернявский проживал с матерью и бабушкой, работал в воинской части, а затем несколько лет работал неофициально. Уже месяц он находится в витебском СИЗО-2.

Приговор суда не вступил в законную силу, родственники Чернявского намерены его обжаловать.