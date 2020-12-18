Беларуса отправят в колонию за оскорбление милиционера в интернете
В Городке Витебской области Беларуси за слова "ур…д в погонах" о милиционере в интернете местному жителю Николаю Чернявскому дали полтора года колонии.
Источник: правозащитный центр "Весна", лишенный регистрации, Новости Tut.by
Детали: 33-летнего жителя Городка обвинили по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – 369 (оскорбление представителя власти) и 365 (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел) – за комментарии, которые он написал в августе в одном из Telegram-каналов в адрес сотрудника милиции.
Районный суд 15 декабря приговорил мужчину к полутора годам колонии общего режима, а также обязал выплатить моральную компенсацию пострадавшему сотруднику МВД в размере 500 беларусских рублей.
Мать Николая Чернявского утверждает, что ее сын не высказывал угроз милиционеру и не вмешивался в его деятельность. По ее словам, речь идет о фразе "ур…д в погонах", употребленной в интернет-общении с кем-то в чате.
По словам женщины, "на суде Николай искренне извинялся за эти слова".
Но "пострадавший" сотрудник внутренних органов ответил: "Как человек я тебе прощаю, но как милиционер – нет".
По словам матери обвиняемого, моральный ущерб потерпевшему сотруднику МВД семья компенсировала еще до оглашения приговора.
Женщина рассказала, что члены семьи обращались к потерпевшему милиционеру и "чуть ли не на коленях просили, чтобы простил", а ее сын на суде признал вину в полном объеме и раскаялся, призывая не лишать его свободы.
Мать Чернявского живет со своей 77-летней матерью и работает преподавателем в школе. По ее словам, ей пришлось продать все свои золотые украшения, чтобы оплатить издержки, связанные с работой адвоката.
Сам Николай Чернявский проживал с матерью и бабушкой, работал в воинской части, а затем несколько лет работал неофициально. Уже месяц он находится в витебском СИЗО-2.
Приговор суда не вступил в законную силу, родственники Чернявского намерены его обжаловать.
Напомним: С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против Александра Лукашенко, которые власти подавляют силовыми методами, не гнушаясь избиениеми, задержаниями и преследованиями митингующих.