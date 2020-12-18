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Беларуса отправят в колонию за оскорбление милиционера в интернете

Пятница, 18 декабря 2020, 14:16
Беларуса отправят в колонию за оскорбление милиционера в интернете
Николай Чернявский, "ВКонтакте"

В Городке Витебской области Беларуси за слова "ур…д в погонах" о милиционере в интернете местному жителю Николаю Чернявскому дали полтора года колонии. 

Источник: правозащитный центр "Весна", лишенный регистрации, Новости Tut.by

Детали: 33-летнего жителя Городка обвинили по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – 369 (оскорбление представителя власти) и 365 (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел) – за комментарии, которые он написал в августе в одном из Telegram-каналов в адрес сотрудника милиции.

Районный суд 15 декабря приговорил мужчину к полутора годам колонии общего режима, а также обязал выплатить моральную компенсацию пострадавшему сотруднику МВД в размере 500 беларусских рублей.

Мать Николая Чернявского утверждает, что ее сын не высказывал угроз милиционеру и не вмешивался в его деятельность. По ее словам, речь идет о фразе "ур…д в погонах", употребленной в интернет-общении с кем-то в чате.

По словам женщины, "на суде Николай искренне извинялся за эти слова".

Но "пострадавший" сотрудник внутренних органов ответил: "Как человек я тебе прощаю, но как милиционер – нет".

По словам матери обвиняемого, моральный ущерб потерпевшему сотруднику МВД семья компенсировала еще до оглашения приговора.

Женщина рассказала, что члены семьи обращались к потерпевшему милиционеру и "чуть ли не на коленях просили, чтобы простил", а ее сын на суде признал вину в полном объеме и раскаялся, призывая не лишать его свободы. 

Мать Чернявского живет со своей 77-летней матерью и работает преподавателем в школе. По ее словам, ей пришлось продать все свои золотые украшения, чтобы оплатить издержки, связанные с работой адвоката.

Сам Николай Чернявский проживал с матерью и бабушкой, работал в воинской части, а затем несколько лет работал неофициально. Уже месяц он находится в витебском СИЗО-2.

Приговор суда не вступил в законную силу, родственники Чернявского намерены его обжаловать.

Напомним: С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против Александра Лукашенко, которые власти подавляют силовыми методами, не гнушаясь избиениеми, задержаниями и преследованиями митингующих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьсвобода словасоцсети
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