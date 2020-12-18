В Україні на вихідних прохолодно і без опадів

19 грудня погоду України визначатиме тепле і вологе повітря в полі підвищеного атмосферного тиску, опадів не очікується.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу в країні без істотних опадів, лише в північно-східній частині невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця.

Вночі та вранці в західних областях туман. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на заході країни та півдні Одещини 1-6° тепла). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві – без істотних опадів, вночі та вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 19 грудня найвища температура вдень була +10,7 в 1989 році, найнижча вночі -20,3 в 1994 році.

20 грудня на Лівобережжі невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман; на сході і північному сході країни місцями ожеледиця.

Вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень в західних областях і на крайньому півдні країни 4-6° тепла). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в неділю без істотних опадів, вночі та вдень 0-2° тепла. Вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.