Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні на вихідних прохолодно і без опадів

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:16
Фото з Facebook Укргідрометцентра

19 грудня погоду України визначатиме тепле і вологе повітря в полі підвищеного атмосферного тиску, опадів не очікується.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу в країні без істотних опадів, лише в північно-східній частині невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця.

Вночі та вранці в західних областях туман. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на заході країни та півдні Одещини 1-6° тепла). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві – без істотних опадів, вночі та вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 19 грудня найвища температура вдень була +10,7 в 1989 році, найнижча вночі -20,3 в 1994 році.

20 грудня на Лівобережжі невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман; на сході і північному сході країни місцями ожеледиця.

Вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень в західних областях і на крайньому півдні країни 4-6° тепла). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в неділю без істотних опадів, вночі та вдень 0-2° тепла. Вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
погода
Рятувальники попереджають про туман
Україну накриє туман
Листопад 2020 став другим найгарячішим за 140 років
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!