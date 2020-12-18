В Украине на выходных прохладно и без осадков

19 декабря погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух в поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр



Детали: В субботу в стране без существенных осадков, лишь в северо-восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных областях туман.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на западе страны и юге Одесской области 1-6° тепла). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



В Киеве – без существенных осадков, ночью и днем 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была +10,7 в 1989 году, самая низкая ночью -20,3 в 1994 году.



20 декабря на Левобережье небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман; на востоке и северо-востоке страны местами гололедица.

Ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 4-6° тепла). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



В Киеве в воскресенье без существенных осадков, ночью и днем 0-2° тепла. Ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.