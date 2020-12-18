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Зеленський передасть НАТО пропозиції розширеного партнерства з Україною - Стефанішина

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:46

Президент Володимир Зеленський незабаром передасть країнам-членам НАТО пропозиції щодо формату участі України у Програмі розширених можливостей Альянсу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Президент підтримує активний діалог з генеральним секретарем НАТО. Результатом такого діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання Україною статусу партнера розширених можливостей, і такі можливості вже використовуються Україною і будуть використовуватись надалі. Такі пропозиції президент незабаром направить генеральному секретарю, і всі столиці, всі країни Альянсу будуть їх вивчати", - сказала Стефанішина.

Вона закликала українських послів, аби вони посприяли, щоб у столицях країн-членів НАТО прискіпливо вивчили українські пропозиції.

Нагадаємо, 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. 

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Зеленський заявляв, що новий статус є практичним рішенням, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Теми: НАТОЗеленський


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