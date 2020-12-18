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Зеленский передаст НАТО предложения расширенного партнерства с Украиной - Стефанишина

Пятница, 18 декабря 2020, 14:46

Президент Владимир Зеленский вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей Альянса.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО. Результатом такого диалога и взаимодействия всех государственных институтов стало получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей, и такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать", - сказала Стефанишина.

Она призвала украинских послов, чтобы они помогли, чтобы в столицах стран-членов НАТО внимательно изучили украинские предложения.

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину участницей Программы расширенных возможностей НАТО.

Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Зеленский заявлял, что новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянса еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.

Темы: НАТОЗеленский
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