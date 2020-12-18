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Трамп поспішив заявити, що США схвалили вакцину від коронавірусу Moderna

П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:58

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада США в негайному порядку починає розподіл схваленої вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.

Джерело: Трамп у Твіттері, CNBC

Пряма мова: "Вакцину компанії Moderna схвалено переважною більшістю голосів. Розподіл почнеться негайно".

Деталі: Водночас Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повідомило в коментарі CNBC, що поки не санкціонувало вакцину Moderna.

Можливо, Трамп мав на увазі голосування в четвер консультативного комітету FDA щодо вакцин та споріднених біологічних продуктів, який проголосував 20-0 за схвалення вакцини Moderna для екстреного використання, при цьому один член утримався,

Консультативний комітет грає ключову роль в схваленні вакцини проти грипу та інших вакцин в США, перевіряючи безпеку щеплень для громадського використання. Хоча FDA не зобов'язане дотримуватися рекомендацій консультативного комітету, часто так і відбувається.

Очікується, що FDA дозволить вакцину Moderna вже в п'ятницю.

Нагадаємо: США лідирують за кількістю заражень і померлих від COVID-19 у світі. За даними університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії в США виявлено 17 215 045 інфікованих, зафіксовано 310 801 смерть, вилікувалися понад 6 мільйонів людей.

У США вже почалася процедура щеплення вакциною Pfizer/Biontech

Українська правда

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Теми: СШАкоронавірусвакцинація
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