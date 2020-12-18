США одобрили вакцину от коронавируса Moderna и начинают ее распределение - Трамп
Пятница, 18 декабря 2020, 15:58
Власти США в немедленном порядке начинают распределение одобренной вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.
Источник: президент США Дональд Трамп в Твиттере
Прямая речь: "Вакцина компании Moderna одобрена подавляющим большинством голосов. Распределение начнется немедленно".
Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020
Напомним: США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 172 150 45 инфицированных, зафиксирована 310 801 смерть, вылечились более 6 миллионов человек.
В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.
Украинская правда