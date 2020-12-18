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США одобрили вакцину от коронавируса Moderna и начинают ее распределение - Трамп

Пятница, 18 декабря 2020, 15:58

Власти США в немедленном порядке начинают распределение одобренной вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.

Источник: президент США Дональд Трамп в Твиттере

Прямая речь: "Вакцина компании Moderna одобрена подавляющим большинством голосов. Распределение начнется немедленно".

Напомним: США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 172 150 45 инфицированных, зафиксирована 310 801 смерть, вылечились более 6 миллионов человек.

В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирусвакцинация


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