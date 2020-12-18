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Трамп поспешил заявить, что США одобрили вакцину от коронавируса Moderna

Пятница, 18 декабря 2020, 14:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США в немедленном порядке начинают распределение одобренной вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.

Источник: Трамп в Твиттере, CNBC

Прямая речь: "Вакцина компании Moderna одобрена подавляющим большинством голосов. Распределение начнется немедленно".

Детали: В то же время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило в комментарии CNBC, что пока не санкционировало вакцину Moderna.

Возможно, Трамп имел в виду голосование в четверг консультативного комитета FDA по вакцинам и родственным биологическим продуктам, который проголосовал 20-0 за одобрение вакцины Moderna для экстренного использования, при этом один член воздержался,

Консультативный комитет играет ключевую роль в одобрении вакцины против гриппа и других вакцин в США, проверяя безопасность прививок для общественного использования. Хотя FDA не обязано следовать рекомендациям консультативного комитета, часто так и происходит.

Ожидается, что FDA разрешит вакцину Moderna уже в пятницу.

Напомним: США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 172 150 45 инфицированных, зафиксирована 310 801 смерть, вылечились более 6 миллионов человек.

В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.

Украинская правда

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Темы: СШАкоронавирусвакцинация
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