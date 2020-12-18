Власти США в немедленном порядке начинают распределение одобренной вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.

Источник: президент США Дональд Трамп в Твиттере

Прямая речь: "Вакцина компании Moderna одобрена подавляющим большинством голосов. Распределение начнется немедленно".

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

Напомним: США лидируют по количеству заражений и умерших от COVID-19 в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 172 150 45 инфицированных, зафиксирована 310 801 смерть, вылечились более 6 миллионов человек.

В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.