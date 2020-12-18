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Рада відмовилася розглядати законопроєкт про реформу СБУ - немає голосів

П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:30

Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про розгляд законопроєкту щодо реформування Служби безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час голосування про розгляд проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (№3196-д) вдалося зібрати лише 208 голосів при 226 необхідних.

Жодного голосу за рішення не дали партії "Європейська солідарність", ОПЗЖ "За Майбутнє" та "Довіра", лише один голос був від "Батьківщини".

 

Втім, сьогоднішнє голосування не означає, що законопроєкт відхилено, депутати зможуть повернутися до нього в січні.

Верховна рада вперше дійшла до розгляду законопроєкту №3196-д, який має радикально змінити СБУ, але знову викликає опір як частини представників Служби, так і частини парламенту.

"Європейська правда" детально висвітлювала реформу. Навесні ми розповіли, як експерти Міжнародної дорадчої групи (до якої входять представники НАТО, ЄС та США) розкритикували перший проєкт реформи.

Пізніше ми дізналися про оцінки щодо оновленого законопроєкту, і ті виявилися обережно позитивними з боку західних експертів та значно критичнішими з боку самої СБУ.

Наразі ЄвроПравда має в розпорядженні також спільну оцінку Міжнародної дорадчої групи, в якій вказано, що проєкт є значним кроком вперед, хоча враховує не всі її рекомендації (і цілком можливо, що це є правильним, адже Україна проводить реформи для себе, а не для Заходу).

Детальніше про реформу читайте у статті - Реформа попри опір: як та всупереч чому має змінитися Служба безпеки України

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСБУреформи
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