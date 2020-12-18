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Рада отказалась рассматривать законопроект о реформе СБУ - нет голосов

Пятница, 18 декабря 2020, 14:30

Верховная рада не смогла принять решение о рассмотрении законопроекта о реформировании Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время голосования о рассмотрении проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№3196-д) удалось собрать лишь 208 голосов при 226 необходимых.

Ни одного голоса за решение не дали партии "Европейская солидарность", ОПЗЖ "За Будущее" и "Доверие", только один голос был от "Батькивщины".
 

Впрочем, сегодняшнее голосование не означает, что законопроект отклонен, депутаты смогут вернуться к нему в январе.

Верховная рада впервые подошла к рассмотрению законопроекта №3196-д, который должен радикально изменить СБУ, но опять вызывает сопротивление как части представителей Службы, так и части парламента.

"Европейская правда" подробно освещала реформу. Весной мы рассказали, как эксперты Международной консультативной группы (в которую входят представители НАТО, ЕС и США) раскритиковали первый проект реформы.

Позже мы узнали об оценках по обновленного законопроекта, и те оказались осторожно положительными со стороны западных экспертов и значительно критичнее со стороны самой СБУ.

Сейчас ЕвроПравда располагает также общей оценкой Международной консультативной группы, в которой указано, что проект является значительным шагом вперед, хотя учитывает не все ее рекомендации (и вполне возможно, что это правильно, ведь Украина проводит реформы для себя, а не для Запада).

Подробнее о реформе читайте в статье: Реформа несмотря на сопротивление: как и вопреки чему должна измениться Служба безопасности Украины

Темы: Верховная РадаСБУреформы


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