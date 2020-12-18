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"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників по чвертьфіналу Кубка України

П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:23

Київське "Динамо" в 1/4 фіналу Кубка України з футболу зустрінеться з "Колосом" з Ковалівки, донецький "Шахтар" отримав у суперники "Агробізнес".

Джерело: жеребкування у п`ятницю 18 грудня у Будинку футболу

Деталі: Інші пари чвертьфіналістів склали наступні команди: "Верес" - "Зоря" та "Олександрія" - "Дніпро-1".

Матчі чвертьфіналу Кубка України пройдуть 3 березня. Фінал Кубка України запланований на 12 травня у Тернополі.

Микола Аврамчук для УП


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