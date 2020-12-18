"Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників по чвертьфіналу Кубка України
П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:23
Київське "Динамо" в 1/4 фіналу Кубка України з футболу зустрінеться з "Колосом" з Ковалівки, донецький "Шахтар" отримав у суперники "Агробізнес".
Джерело: жеребкування у п`ятницю 18 грудня у Будинку футболу
Деталі: Інші пари чвертьфіналістів склали наступні команди: "Верес" - "Зоря" та "Олександрія" - "Дніпро-1".
Матчі чвертьфіналу Кубка України пройдуть 3 березня. Фінал Кубка України запланований на 12 травня у Тернополі.
Микола Аврамчук для УП