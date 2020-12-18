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"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Украины

Пятница, 18 декабря 2020, 15:23
Динамо и Шахтер узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Украины

Киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу встретится с "Колосом" из Ковалевки, донецкий "Шахтер" получил в соперники "Агробизнес" из Волочиска.

Источник: жеребьевка в пятницу 18 декабря в Доме футбола

Детали: Другие пары четвертьфиналистов составили следующие команды: "Верес" - "Заря" и "Александрия" - "Днепр-1".

Матчи четвертьфинала Кубка Украины пройдут 3 марта. Финал Кубка Украины запланирован на 12 мая в Тернополе.

Николай Аврамчук для УП
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