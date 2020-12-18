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Ексчиновник Геонадр накерував на 38 мільйонів збитків - поліція

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:36
Ексчиновник Геонадр накерував на 38 мільйонів збитків - поліція

Колишньому першому заступнику голови Держгеонадр повідомили про підозру у вчиненні службової недбалості і підробленні, що призвело до збитків на більше ніж 38 мільйонів гривень.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду першого заступника Голови Держгеонадр, підписав листа щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами з недостовірною інформацією.

Дії посадовця призвели до того, що упродовж року підприємство, не маючи на те законних підстав, продовжувало займатися видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення – понад 156 тисяч тонн на суму 38,4 мільйона гривень. Цей факт підтверджується висновком експертного дослідження".

Деталі: 17 грудня колишньому посадовцю слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Українська правда
Теми: криміналполіція
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