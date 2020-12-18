Ексчиновник Геонадр накерував на 38 мільйонів збитків - поліція

Колишньому першому заступнику голови Держгеонадр повідомили про підозру у вчиненні службової недбалості і підробленні, що призвело до збитків на більше ніж 38 мільйонів гривень.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду першого заступника Голови Держгеонадр, підписав листа щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами з недостовірною інформацією.

Дії посадовця призвели до того, що упродовж року підприємство, не маючи на те законних підстав, продовжувало займатися видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення – понад 156 тисяч тонн на суму 38,4 мільйона гривень. Цей факт підтверджується висновком експертного дослідження".

Деталі: 17 грудня колишньому посадовцю слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.