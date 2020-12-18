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Экс Чиновник Геонадр наруководил на 38 миллионов убытков - полиция

Пятница, 18 декабря 2020, 15:36
Экс Чиновник Геонадр наруководил на 38 миллионов убытков - полиция

Бывшему первому заместителю председателя Держгеонадр сообщили о подозрении в совершении служебной халатности, что привело к убыткам на более 38 миллионов гривен.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый, занимая должность первого заместителя Председателя Держгеонадр, подписал письмо о приостановлении действия специального разрешения на пользование недрами с недостоверной информацией.

Действия должностного лица привели к тому, что в течение года предприятие, не имея на то законных оснований, продолжало заниматься добычей полезных ископаемых общегосударственного значения - более 156 тысяч тонн на сумму 38,4 миллиона гривен. Этот факт подтверждается заключением экспертного исследования".

Детали: 17 декабря бывшему чиновнику следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Темы: криминалполиция
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