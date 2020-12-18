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Втретє за рік: Болгарія висилає дипломата посольства РФ через шпигунство

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:48
Втретє за рік: Болгарія висилає дипломата посольства РФ через шпигунство
Фото з Twitter ЄП

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персоною нон грата дипломата посольства РФ в Софії та дало йому 72 години, щоб залишити країну через дії, несумісні з його дипломатичним статусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне болгарське агентство БГНЕС.

Міністерство закордонних справ повідомило, що нота була передана заступнику керівника дипломатичної місії, якого викликали до МЗС.

Заява відомства з’явилася після того, як у четвер головний прокурор повідомив міністра внутрішніх справ про зібрані докази у справі про шпигунство щодо російського дипломата.

Дипломатична посада особи, яку звинувачують у шпигунстві, не вказана, але за даними російських ЗМІ це військовий аташе посольства РФ.

Міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва отримала лист від головного прокурора Івана Гешева про те, що під час досудового провадження було встановлено, як відповідний дипломат збирав інформацію, що становить державну таємницю.

Оскільки підозрюваний користувався імунітетом відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, досудове провадження було припинено.

Прокуратура уточнила, що громадянин Російської Федерації здійснював розвідувальну діяльність, в рамках якої збирався військову інформацію, в тому числі щодо кількості американських військовослужбовців, дислокованих на території Болгарії під час навчань.

Для здійснення своєї незаконної діяльності громадянин Росії мав контакти з громадянином Болгарії, який мав доступ до відповідної секретної інформації, і обіцяв йому фінансову винагороду.

Нагадаємо, у вересні Болгарія вислала двох російських дипломатів через звинувачення у шпигунстві.

Дипломати шукали інформацію про плани модернізації збройних сил Болгарії, у тому числі - про можливості та ресурси технічного обслуговування американських винищувачів F-16, наміри Болгарії придбати безпілотники. 

У січні болгарська прокуратура також звинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торгового представництва Росії у шпигунстві. За кілька днів дипломатів вислали з Болгарії.

Теми: БолгаріяРосіядипломатичні відносинишпигунство
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