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В третий раз за год: Болгария высылает дипломата посольства РФ из-за шпионажа

Пятница, 18 декабря 2020, 16:48
Фото с Twitter ЕП

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персоной нон грата дипломата посольства РФ в Софии и дало ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное болгарское агентство БГНЕС.

Министерство иностранных дел сообщило, что нота была передана заместителю руководителя дипломатической миссии, которого вызвали в МИД.

Заявление ведомства появилась после того, как в четверг главный прокурор сообщил министру внутренних дел о собранных доказательствах по делу о шпионаже в отношении российского дипломата.

Дипломатическая должность лица, которого обвиняют в шпионаже, не указана, но по данным российских СМИ это военный атташе посольства РФ.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева получила письмо от главного прокурора Ивана Гешева о том, что в ходе досудебного производства было установлено, как соответствующий дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну.

Поскольку подозреваемый пользовался иммунитетом согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, досудебное производство было прекращено.

Прокуратура уточнила, что гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в рамках которой собирался военную информацию, в том числе о количестве американских военнослужащих, дислоцированных на территории Болгарии во время учений.

Для осуществления своей незаконной деятельности гражданин России поддерживал контакты с гражданином Болгарии, который имел доступ к соответствующей секретной информации, и обещал ему финансовое вознаграждение.

Напомним, в сентябре Болгария выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

Дипломаты искали информацию о планах модернизации вооруженных сил Болгарии, в том числе о возможности и ресурсах технического обслуживания американских истребителей F-16, намерениях Болгарии приобрести беспилотники.

В январе болгарская прокуратура также обвинила первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в шпионаже. Через несколько дней дипломатов выслали из Болгарии.

Темы: БолгарияРосcиядипломатические отношенияшпионаж


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