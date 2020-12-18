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Нотаріус "призначила" керівника національного медуніверситету замість МОЗ: їй загрожує 6 років в'язниці

П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:29

В Одесі нотаріусу повідомили про підозру через махінації з інформацією в автоматизованих системах. Жінка "призначила" в.о. ректора Одеського національного медичного університету, хоча його має обирати Міністерство охорони здоров’я.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що нотаріус, маючи доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, внесла зміни щодо керівника Одеського національного медичного університету, визначивши виконуючим обов’язки ректора цього університету особу, яка не була визначена Міністерством охорони здоров’я, тобто не мала права займати вказану посаду.

При цьому жінка знала, що подані їй документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу суперечать вимогам Конституції та законів, а також статуту Одеського національного медуніверситету.

Підозрюваній загрожує в’язниця від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українська правда
Теми: ОдесамедицинаОфіс генпрокурора


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