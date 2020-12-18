Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нотаріус замість МОЗ "призначила" керівника національного вишу: їй загрожує в'язниця

П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:29
Нотаріус замість МОЗ призначила керівника національного вишу: їй загрожує в'язниця

В Одесі нотаріусу повідомили про підозру через махінації з інформацією в автоматизованих системах. Жінка "призначила" в.о. ректора Одеського національного медичного університету, хоча його має обирати Міністерство охорони здоров’я.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що нотаріус, маючи доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, внесла зміни щодо керівника Одеського національного медичного університету, визначивши виконуючим обов’язки ректора цього університету особу, яка не була визначена Міністерством охорони здоров’я, тобто не мала права займати вказану посаду.

При цьому жінка знала, що подані їй документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу суперечать вимогам Конституції та законів, а також статуту Одеського національного медуніверситету.

Підозрюваній загрожує в’язниця від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українська правда
Теми: ОдесамедицинаОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Одеса
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: