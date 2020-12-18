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Нотариус вместо Минздрава "назначила" руководителя национального вуза: ей грозит тюрьма

Пятница, 18 декабря 2020, 17:29

В Одессе нотариусу сообщили о подозрении из-за махинаций с информацией в автоматизированных системах. Женщина "назначила" и.о. ректора Одесского национального медицинского университета, хотя его должен избирать Министерство здравоохранения.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что нотариус, имея доступ в Единый государственный реестр юридических лиц, внесла изменения в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета, определив исполняющим обязанности ректора этого университета лицо, которое не было определено Министерством здравоохранения, то есть не имело права занимать указанную должность.

При этом женщина знала, что представленные документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице противоречат требованиям Конституции и законов, а также устава Одесского национального медуниверситета.

Подозреваемой грозит тюрьма от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: ОдессамедицинаОфис генпрокурора


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