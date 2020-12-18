Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ розширив список "червоних" країн для українців до 47

П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:01
МОЗ розширив список червоних країн для українців до 47

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон із урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МОЗ.

У "червоному" списку на сьогодні 47 країн, серед яких Молдова, Грузія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Португалія, Туреччина, Румунія, Кіпр, США.

Кількість "червоних" країн збільшилася, тоді як останнього разу вона складала 36.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні. Минулого тижня цей показник для України складав 410,9.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

До "зеленої" зони входять 146 країн, зокрема, сусідні Польща, Білорусь, Росія, а також Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Канада, Франція, Іспанія, Китай.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
МОЗ
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: