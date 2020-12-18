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Минздрав расширил список "красных" стран для украинцев до 47

Пятница, 18 декабря 2020, 17:01
Минздрав расширил список красных стран для украинцев до 47

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Минздрава.

В "красном" списке на сегодня 47 стран, среди которых Молдова, Грузия, Венгрия, Чехия, Словакия, Португалия, Турция, Румыния, Кипр, США.

Количество "красных" стран увеличилось, тогда как в последний раз оно составляло 36.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. На прошлой неделе этот показатель для Украины составлял 410,9.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону входят 146 стран, в частности, соседние Польша, Беларусь, Россия, а также Великобритания, Германия, Израиль, Канада, Франция, Испания, Китай.

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Темы: Минздравкарантин
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