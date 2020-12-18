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Держстат: населення України скоротилося за 10 місяців на 232 тисячі осіб

П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:11
Держстат: населення України скоротилося за 10 місяців на 232 тисячі осіб

Чисельність населення в Україні станом на 1 листопада становить 41 млн 670,8 тисяч осіб, скоротившись з початку року на 231,6 тисяч осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить дані Державної служби статистики

Деталі: За даними Держстату залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає 51 живонароджений.

За перші десять місяців поточного року в Україні народилися 247,3 тис. осіб (за той самий період минулого року - 262,3 тис), померли - 485,7 тис осіб, з них 1,6 тис. дітей віком до 1 року (за той самий період минулого року - 486,8 тис. і 1,9 тис. відповідно).

Крім того, в Україні за цей самий період зафіксовано від'ємний міграційний приріст населення на 6,9 тисяч осіб (за перші десять місяців 2019 року - 12 тис.).

Передісторія:

  • У січні 2020 року тогочасний міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет озвучив результати наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року, згідно з якимим в Україні без урахування окупованих територій та громадян, які живуть за кордоном, проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

Теми: Україна
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